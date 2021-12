Il Cts valuta di ridurre la quarantena per chi ha fatto la terza dose (Di martedì 28 dicembre 2021) Il comitato tecnico scientifico potrebbe accorciare da 7 a 5 giorni (o addirittura 3) la quarantena obbligatoria per coloro che hanno fatto la terza dose del vaccino e sono venuti a contatto con persone positive al covid. Lo ha confermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, ammettendo che l’ipotesi è stata già discussa col ministro della Salute Roberto Speranza. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha annunciato che scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni delle dosi booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. Mercoledì 29 dicembre il Cts valuterà la riduzione analizzando l’andamento della curva epidemiologica. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione dovrebbe essere annunciata nei primi giorni del 2022. La richiesta di ridurre la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) Il comitato tecnico scientifico potrebbe accorciare da 7 a 5 giorni (o addirittura 3) laobbligatoria per coloro che hannoladel vaccino e sono venuti a contatto con persone positive al covid. Lo ha confermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, ammettendo che l’ipotesi è stata già discussa col ministro della Salute Roberto Speranza. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid ha annunciato che scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni delle dosi booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda. Mercoledì 29 dicembre il Cts valuterà la riduzione analizzando l’andamento della curva epidemiologica. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione dovrebbe essere annunciata nei primi giorni del 2022. La richiesta dila ...

