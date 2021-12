Il complesso di inferiorità di David Beckham | un dettaglio sconcertante nella foto di Natale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Anche in casasi fa la tradizionaledi famiglia a, per postarla poi sui social con tanto di auguri. Tutti molto eleganti e sorridenti con l'albero addobbato sullo sfondo. L'immagine è stata postata sul proprio profilo Instagram dall'ex calciatore e si possono vedere tutti i componenti, dallo stessoe Victoria, ai figli Romeo, Brooklyn, Cruz e Harper. Ma i più attenti non si sono lasciati scappare un particolare curioso: il 46enneinfatti si è messo sulle punte per questo scatto, in modo da avvicinarsi più possibile all'altezza di Romeo, al suo fianco, il figlio che è nettamente più alto di lui. E tra i commenti ci sono anche questi: ", sei geloso dell'altezza di tuo figlio?". Oppure: "Scatto fantastico, soprattutto per il signor ...