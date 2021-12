Il cinema di Hamaguchi | una vertigine sospesa tra il destino e la fantasia

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un regista forse anomalo Ryusukenel quadro delgiapponese degli ultimi quarant’anni, anche se tra gli anfratti dei dialoghi e dei silenzi che sono la sostanza dei suoi film e si ricollegano a grandi direttori di dialoghi come Ozu, proprio rispetto alla messa in scena, alla distribuzione nello spazio dei parlanti, emerge un elemento focale di quel quadro, il corpo, così centrale nell’arcotografico esteso da Wakamatsu e Oshima a Tsukamoto, con in mezzo registi in diverso modo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.