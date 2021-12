Il caos in Lombardia sui tamponi prescritti dai medici (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI – “Alcune strutture sanitarie stanno mandando via cittadini che vogliono farsi il tampone nonostante abbiano la prescrizione del medico di medicina generale. E'un fatto grave”. Lo dice all'AGI Roberto Carlo Rossi, il presidente dell'Ordine dei medici di Milano che ha ricevuto stamattina più segnalazioni “da parte di colleghi ai quali i pazienti hanno riferito di essere stati mandati via, in alcuni casi anche in modo brusco”. “Eppure – è la sua considerazione – Regione Lombardia aveva assicurato che almeno questa modalità sarebbe stata percorsa”. Il portale per il tracciamento a Milano funziona male Nei giorni scorsi, Rossi aveva segnalato le lamentele dei medici base per il malfunzionamento del portale gestito da Ats Milano per la prenotazione dei tamponi da parte dei medici. ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI – “Alcune strutture sanitarie stanno mandando via cittadini che vogliono farsi il tampone nonostante abbiano la prescrizione del medico dina generale. E'un fatto grave”. Lo dice all'AGI Roberto Carlo Rossi, il presidente dell'Ordine deidi Milano che ha ricevuto stamattina più segnalazioni “da parte di colleghi ai quali i pazienti hanno riferito di essere stati mandati via, in alcuni casi anche in modo brusco”. “Eppure – è la sua considerazione – Regioneaveva assicurato che almeno questa modalità sarebbe stata percorsa”. Il portale per il tracciamento a Milano funziona male Nei giorni scorsi, Rossi aveva segnalato le lamentele deibase per il malfunzionamento del portale gestito da Ats Milano per la prenotazione deida parte dei. ...

