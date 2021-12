Il Bayern Monaco sotto indagine: violate le norme relative al salario minimo (Di martedì 28 dicembre 2021) Non solo squadre italiane di Serie A sotto indagine. Anche nei campionati stranieri c’è chi deve fare i conti con problematiche burocratiche. A finire sotto i riflettori adesso è il Bayern Monaco, finito, secondo i media tedeschi, sotto indagine per non aver rispettato le norme relative al salario minimo di tutti i dipendenti. Secondo l’indagine diversi collaboratori dei settori giovanili avrebbero dichiarato di aver lavorato oltre 10 ore a settimana, ricevendo però 450 euro al mese, il minimo salariale. Visti gli ‘straordinari’, però gli stipendi sarebbero dovuti aumentare, ma questo non è accaduto. Il club al momento non si è esposto a riguardo. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 dicembre 2021) Non solo squadre italiane di Serie A. Anche nei campionati stranieri c’è chi deve fare i conti con problematiche burocratiche. A finirei riflettori adesso è il, finito, secondo i media tedeschi,per non aver rispettato lealdi tutti i dipendenti. Secondo l’diversi collaboratori dei settori giovanili avrebbero dichiarato di aver lavorato oltre 10 ore a settimana, ricevendo però 450 euro al mese, ilsalariale. Visti gli ‘straordinari’, però gli stipendi sarebbero dovuti aumentare, ma questo non è accaduto. Il club al momento non si è esposto a riguardo. L'articolo ...

