Il Barcellona annuncia Ferran Torres: contratto fino al 2027 e clausola da un miliardo (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Barcellona annuncia ufficialmente di aver concluso l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in blaugrana di Ferran Torres. L’attaccante spagnolo firma un contratto fino al 2027, con una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Il Barcellona ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento di Ferran Torres. Il giocatore ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2027, e la sua clausola rescissoria è stata fissata a 1.000 milioni di euro. Lunedì 3 gennaio, dalle 11:00, la presentazione del giocatore come nuovo membro della prima squadra del FC ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilufficialmente di aver concluso l’accordo con il Manchester City per il trasferimento in blaugrana di. L’attaccante spagnolo firma unal, con unarescissoria da undi euro. Ilha raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento di. Il giocatore ha firmato unper le prossime cinque stagioni,al 30 giugno, e la suarescissoria è stata fissata a 1.000 milioni di euro. Lunedì 3 gennaio, dalle 11:00, la presentazione del giocatore come nuovo membro della prima squadra del FC ...

