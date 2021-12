Iena a chi? Travaglio insulta chi dice che Burzi era innocente Ma è il bue che dà del cornuto all’asino

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dev’essere ridotto proprio a mal partito Marcoper decidere di tornare a scrivere per i manettari dei bei tempi andati. Non più così numerosi come allora, ma sempre disposti a farsi sedurre dal brivido intenso loro prodotto da ogni sospiro di Procura o di tribunale. Sono la reincarnazione, per fortuna aggiornata e incruenta, delle tricoteuse che al tempo del Terrore robesperriano sibilavano “a morte a morte” mentre a ocbassi sferruzzavano la lana sotto il patibolo. Neppure lo degnavano di uno sguardo, il morituro. Ne captavano l’avvenuta esecuzione dagli applausi del pubblico alla testa insanguinata mostrata dal boia.contro i difensori della memoria dell’esponente di FI, se possibile, riesce a fare di meglio – pardòn – di peggio. E a bollare come «branco di iene» quanti in questi ...