Idealista: il mercato degli affitti chiude il 2021 con un +0,6%

Il mercato degli affitti ha registrato un incremento dello 0,6% dei canoni nell'ultimo anno rispetto al 2020, a una media di 11 euro al metro quadro mensili. E' quanto emerge dai nuovi dati dell'Ufficio Studi di idealista.

Idealista, boom del prezzo degli affitti in Liguria: +7,6% in un anno In Liguria, nel giro di un anno, gli affitti sono aumentati del 7,6%, per una media di 9,4 euro a metro quadrato . I dati emergono dall'ultima analisi dell'ufficio studi di Idealista . Il mercato degli affitti, in Italia, ha registrato un incremento dello 0,6% dei canoni nell'ultimo anno rispetto al 2020, a una media di 11 euro al metro quadro mensili. Secondo l'ufficio ...

