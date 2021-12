I Måneskin | il marketing | il sesso e il feticcio del rock

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 è stato l’anno del successo globale della band romana. Nessuna rivoluzione: per l’ennesima volta nella storia recente, un gruppo ha solo resuscitato il’n’roll e la frattura generazionale che si porta dietro. Leggi

Ebbene, in quella massa di dati spicca una novità: isono stati gli artisti del nostro paese più ascoltati del mondo, con due miliardi di stream e la posizione 58 della classifica globale. ...Io dall'alto della mia stessa coerenza mi limito a dire che imi piacciono. E sempre in ... un'applicazione di una legge diche sfrutta la critica ai noti per balzare alle luci della ...