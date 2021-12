I Ferragnez in quarantena: mascherine in casa e cena preparata da mamma Marina (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua la quarantena per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha spiegato sui social di aver scoperto per caso di avere il covid 19. Infatti sua Chiara che Federico, si sottopongono per controlli, spesso al tampone molecolare e così ieri, hanno scoperto di essere positivi, anche se non hanno nessun sintomo. Negativi invece i bambini e la loro speranza è chiaramente che i piccoli restino negativi, visto che a differenza loro, non sono vaccinati. Sia Chiara che Federico infatti hanno fatto le tre dosi di vaccino e per questo probabilmente, stanno affrontando questa positività senza nessuna conseguenza. Ma devono stare molto attenti con i bambini, per questo usano le mascherine praticamente sempre, tranne che nella loro stanza da letto, che adesso è diventato anche il posto in cui mangiano, per evitare ovviamente che i piccoli possano entrare in contatto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021) Continua laper Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha spiegato sui social di aver scoperto per caso di avere il covid 19. Infatti sua Chiara che Federico, si sottopongono per controlli, spesso al tampone molecolare e così ieri, hanno scoperto di essere positivi, anche se non hanno nessun sintomo. Negativi invece i bambini e la loro speranza è chiaramente che i piccoli restino negativi, visto che a differenza loro, non sono vaccinati. Sia Chiara che Federico infatti hanno fatto le tre dosi di vaccino e per questo probabilmente, stanno affrontando questa positività senza nessuna conseguenza. Ma devono stare molto attenti con i bambini, per questo usano lepraticamente sempre, tranne che nella loro stanza da letto, che adesso è diventato anche il posto in cui mangiano, per evitare ovviamente che i piccoli possano entrare in contatto ...

