Hugo Maradona: 'ucciso' come il Pibe de oro? L'indiscrezione (Di martedì 28 dicembre 2021) Hugo Maradona è deceduto: è venuto a mancare poco dopo un anno dal fratello Diego Armando Maradona. E' deceduto a Napoli, la città che fece di suo fratello un re e nella quale lui stesso scelse di restare e vivere per sempre. Per Hugo Maradona l'arresto cardiaco è stato fatale: aveva 52 anni, viveva nella zona flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il fratello di Pibe de oro è morto nella sua casa. La notizia della tragica scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia Hugo che ha lasciato una moglie, Paola, e tre figli. Maradona questa estate è stat al fianco della coalizione di centro destra che aveva come candidato sindaco Catello Maresca. "Persona simpatica e stimata, siamo stati ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 dicembre 2021)è deceduto: è venuto a mancare poco dopo un anno dal fratello Diego Armando. E' deceduto a Napoli, la città che fece di suo fratello un re e nella quale lui stesso scelse di restare e vivere per sempre. Perl'arresto cardiaco è stato fatale: aveva 52 anni, viveva nella zona flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Il fratello dideè morto nella sua casa. La notizia della tragica scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famigliache ha lasciato una moglie, Paola, e tre figli.questa estate è stat al fianco della coalizione di centro destra che avevacandidato sindaco Catello Maresca. "Persona simpatica e stimata, siamo stati ...

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - sscnapoli : È scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club. - CB_Ignoranza : Questa mattina si è spento Hugo Maradona, stroncato a 52 anni da un infarto. Il fratello minore di Diego aveva mil… - Mitch_FCIM : RT @gippu1: E così, da vero e proprio fratello d'arte, Hugo Maradona detto 'el Turco' entrò nella storia non come calciatore, ma come consi… - DodoPavesi : RT @gippu1: E' morto a 52 anni, per un arresto cardiaco, Hugo Hernan #Maradona. Viveva a Monte di Procida (Napoli); si era stabilito da ann… -