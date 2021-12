Hugh Jackman: "Sono positivo al COVID, tornerò a teatro il prima possibile" (Di martedì 28 dicembre 2021) L'attore Hugh Jackman ha rivelato con un video condiviso online di essere positivo al COVID, rassicurando però i fan sul suo stato di salute. Hugh Jackman, con un video condiviso sui social, ha annunciato di essere positivo al COVID per rivelare il motivo per cui non sarà in scena a Broadway nello spettacolo The Music Man. La star australiana ha dichiarato che voleva i fan sapessero la notizia direttamente da lui, rassicurandoli poi sul suo stato di salute. L'attore Hugh Jackman ha spiegato che nella mattinata ha fatto un test risultando positivo, spiegando però: "I miei sintomi Sono lievi: Sono simili a un raffreddore. Ho fastidio alla gola e mi cola il naso, ma sto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) L'attoreha rivelato con un video condiviso online di essereal, rassicurando però i fan sul suo stato di salute., con un video condiviso sui social, ha annunciato di esserealper rivelare il motivo per cui non sarà in scena a Broadway nello spettacolo The Music Man. La star australiana ha dichiarato che voleva i fan sapessero la notizia direttamente da lui, rassicurandoli poi sul suo stato di salute. L'attoreha spiegato che nella mattinata ha fatto un test risultando, spiegando però: "I miei sintomilievi:simili a un raffreddore. Ho fastidio alla gola e mi cola il naso, ma sto ...

Advertising

peru1981 : Ma non potrei essere come Hugh Jackman.... Ovvero Wolverine!!! ?? #cosedaciccio #sarcasmomanontroppo - eliparkerwife : RT @iwannahugbucky: PURE HUGH JACKMAN È POSITIVO RAGA CHE ANSIA - _pinzillacchera : Hugh Jackman positivo al covid E IO NON POSSO FARGLI DA INFERMIERA PRONTA AD AIUTARLO - borntolovearii : mado pure hugh jackman positivo, CHE CAZZO STA SUCCEDENDO STACCATE TUTTO IO MI METTO IN QUARANTENA VOLONTARIA - iwannahugbucky : PURE HUGH JACKMAN È POSITIVO RAGA CHE ANSIA -