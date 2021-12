Huawei Aito M5 | la prima auto elettrica del colosso cinese prende vita | ecco prezzo | autonomia e dimensioni

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il mondo delleelettriche si arricchisce di una nuova azienda leader della tecnologia. Stiamo parlando precisamente dei cinesi di, che hanno presentato nelle scorse ore la loroM5.M5, 28/12/2021 – Computermagazine.itSi tratta di un suv, uno sport utility vehicle, nato dall’unione fra due grandi marchi: da una parte appunto, fra le leader del mondo tecnologico, e dall’altro Seres, aziendamobilistica, non molto conosciuta a livello europeo ma uno dei marchi di punta in Cina.sta per ‘Adding Intelligence to’, che significa “aggiungere intelligenza alle”, ed è appunto il nuovo brand fondato dai due colossi con l’obiettivo di dare ...

Alla partita potrebbe partecipare anche Aito M5, il nuovo SUV che Huawei e Seres hanno lanciato come capostipite di un nuovo brand che verrà utilizzato per commercializzare una nuova gamma di vetture. Il software assicura la guida autonoma di 2° livello, con i dati attinti a vari sensori, tra cui radar con ultrasuoni a onde millimetriche e telecamere. In tema di prezzi, l'...