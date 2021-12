Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano supera Innsbruck, Val Pusteria ko nettamente a Dornbirn (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Penultimo turno di questo anno per quanto riguarda la ICE Hockey League 2021-2022. Sul ghiaccio erano in programma sei incontri, con le due squadre italiane impegnate. Val Pusteria cade nettamente in casa dei Dornbirn Bulldogs, mentre Bolzano al PalaOnda regola Innsbruck e conquista un successo di grande importanza. I MATCH DELLA SERATA Dornbirn Bulldogs-HC Val Pusteria 5-0: vantaggio dei padroni di casa con Schwinger dopo 6:15, raddoppio di Hancock all’11:45. Gli austriaci proseguono e vanno a segnare anche il 3-0 con Beck al 31:42 ed il poker con O’Donnell al 37:31. Si chiude tutto con il 5-0 di Macierzynski al 53:59. HCB Südtirol Alperia-HC TIWAG Innsbruck – Die ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Penultimo turno di questo anno per quanto riguarda la ICE. Sulerano in programma sei incontri, con le due squadre italiane impegnate. Valcadein casa deiBulldogs, mentreal PalaOnda regolae conquista un successo di grande importanza. I MATCH DELLA SERATABulldogs-HC Val5-0: vantaggio dei padroni di casa con Schwinger dopo 6:15, raddoppio di Hancock all’11:45. Gli austriaci proseguono e vanno a segnare anche il 3-0 con Beck al 31:42 ed il poker con O’Donnell al 37:31. Si chiude tutto con il 5-0 di Macierzynski al 53:59. HCB Südtirol Alperia-HC TIWAG– Die ...

