“Ho visto cosa ha fatto”. GF Vip, nuova bomba su Alex Belli: è successo dentro la Casa (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è pace per Alex Belli. Uscito dalla Casa del GF Vip poco prima di Natale i riflettori continuano ad essere tutti per lui. Nella puntata di ieri lunedì 27 dicembre si è collegato da Casa ed ha attaccato Soleil Sorge. “Questa spettacolarizzazione non ha senso – dice Alex Belli – poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa”. “Ma perchè sei un nuovo virus?”, aveva detto Soleil. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – prosegue Alex – Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”. “Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”. conclude Soleil che si dice stanca di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Non c’è pace per. Uscito dalladel GF Vip poco prima di Natale i riflettori continuano ad essere tutti per lui. Nella puntata di ieri lunedì 27 dicembre si è collegato daed ha attaccato Soleil Sorge. “Questa spettacolarizzazione non ha senso – dice– poi tu non haii conti sulla variante. Io ho messo un punto a questa”. “Ma perchè sei un nuovo virus?”, aveva detto Soleil. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – prosegue– Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”. “Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”. conclude Soleil che si dice stanca di ...

