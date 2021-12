“Ho paura di perderlo” Giulia Salemi | sorpresa dopo il gesto di Pierpaolo Pretelli | “Sapete come sono”

(Di martedì 28 dicembre 2021)è tornata nelle scorse ore a parlare anche di. Soltanto qualche ora fa vi abbiamo parlato dei regali da sogno e da stropicciarsi dunque gli occhi che i due sifatti a vicenda per festeggiare al meglio il primo anniversario. Adesso l’influencer italo-persiana ha fatto chiarezza e ha risposto ad una domanda, che stava diventando sempre più frequente, visto che i follower siaccorti di un suo, anzi di un mancato, che aveva fatto preoccupare. Comunqueha regalato alla partner un bellissimo anello d’oro, mentreha optato per un orologio Cartier, precisamente il modello Tank Solo Quarzo che ha un ...

Advertising

sveesalvarani : Capisci di tenere a qualcuno quando hai paura di perderlo - CasaLettori : RT @dario39355099: Ti avessi incantata #ConLeParole, magari sarebbe stato tutto più facile, ma ti piaceva il mio sorriso, ed ho paura di co… - adelestancati : RT @dario39355099: Ti avessi incantata #ConLeParole, magari sarebbe stato tutto più facile, ma ti piaceva il mio sorriso, ed ho paura di co… - dario39355099 : Ti avessi incantata #ConLeParole, magari sarebbe stato tutto più facile, ma ti piaceva il mio sorriso, ed ho paura… - Santa59941623 : @Antonio38894751 Cucciola 'conoscendola' ha una paura folle di perderlo mi sa che quando lo metterà se lo incatenera' al dito ???? -

Ultime Notizie dalla rete : paura perderlo

Caffeina Magazine

... l'Austria era una squadra difficile da affrontare e un po' dic'era. Poi quando hanno ... Ci è dispiaciuto per lui, era stato il miglior terzino dell'Europeo e per noinon è stato ...L'Austria era una squadra difficile da affrontare, c'era un po' di. Al gol annullato ad ... Era il miglior terzino dell'Europeo, non è stato semplice'. SPAGNA - 'Era la gara più dura, ...Giulia Salemi ha spiegato, in alcune Instagram stories perché non indossa il regalo che le ha fatto Pierpaolo Pretelli ...«Sono sposato, ma amo una ragazza: diventerà la badante di un vecchio rimbambito e le rovinerò la vita?». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...