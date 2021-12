Ho esagerato? Sconcerto sulla neve | Daniela Santanchè così | non avete visto niente | lì sotto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Eccovi la "pitonessa delle nevi". Trattasi ovviamente di, nel bel mezzo di una pausa natalizia in montagna, che l'esponente di Fratelli d'Italia documenta e racconta direttamente sul suo profilo Instagram. E l'ultima foto postata dallaha del clamoroso, tanto che in una certa misura lo riconosce lei stessa: "Hoamici?", scrive a corredo dello scatto che potete vedere qui. Un look, come dire, assolutamente "originale"., appunto, come quello stivale bianco con suola gommata e immancabile tacco, a cui lanon rinuncia neppure