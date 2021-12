Highlights e gol Leicester-Liverpool 1-0, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights ed i gol di Leicester-Liverpool 1-0, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Al 16? Mohamed Salah sbaglia un calcio di rigore e poi il suo colpo di testa a porta vuota sulla respinta termina incredibilmente sulla traversa. I Reds premono ma al 59? sono a sorpresa le Foxes ad andare in vantaggio con il neo-entrato Lookman, abile a battere Alisson con un gran destro sul primo palo. Finisce con la clamorosa vittoria di misura degli uomini di Rodgers, che si vendicano della recente sconfitta ai rigori nei quarti di finale della Coppa di lega. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcon glied i gol di1-0, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di. Al 16? Mohamed Salah sbaglia un calcio di rigore e poi il suo colpo di testa a porta vuota sulla respinta termina incredibilmente sulla traversa. I Reds premono ma al 59? sono a sorpresa le Foxes ad andare in vantaggio con il neo-entrato Lookman, abile a battere Alisson con un gran destro sul primo palo. Finisce con la clamorosa vittoria di misura degli uomini di Rodgers, che si vendicano della recente sconfitta ai rigori nei quarti di finale della Coppa di lega. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Crystal Palace - Norwich 3 - 0: gol e highlights La sintesi della vittoria per 3 - 0 del Crystal Palace sul Norwich: gol di Edouard, Mateta e Schlupp.

Il super gol di Dennis illude il Watford: guarda la rimonta del West Ham La sintesi della vittoria 4 - 1 del West Ham sul campo del Watford di Claudio Ranieri: dopo il vantaggio di Emmanuel Dennis, gli Hammers rimontano con Soucek, Benrahma, Noble e Vlasic.

Southampton-Tottenham 1-1: video, gol e highlights Sbloccano i padroni di casa con una bella rete di Ward-Prowse a inizio gara. A fine primo tempo il momento chiave del match: doppio giallo per Salisu che concede il rigore agli spurs. Kane segna, ma l ...

