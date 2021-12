Halle Berry scambiata per la star de La sirenetta Halle Bailey | ecco la sua reazione

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha risposto a un fan che l'ha erroneamente taggata in un tweet, scambiandola però per la giovane, protagonista de Lalive-action. Su Twitter c'è stato un piccolo scambio d'identità travincitrice di un Premio Oscar, e la giovane, che sarà presto protagonista de Laversione live-action.laall'equivoco delladi Catwoman.qualche giorno fa ha pubblicato su Twitter un video con i suoi look migliori e un utente le ha risposto ...

Advertising

oni_yoy : Comunque lei unica degna erede e del lavoro di Halle Berry - tossikogds : @falsagds riconfermo halle berry - lizzie_mirandaa : @grantrare Eu: 14 de agosto. Steve Martin Halle Berry e Mila Kunis - Paga993 : RT @i400calci: E improvvisamente Halle Berry, a 55 anni, fa il suo esordio alla regia entrando sul ring. - cheaterbag : RT wireditalia 'L'esordio alla regia di Halle Berry, ora disponibile su Netflix, è la parabola di redenzione di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Halle Berry

Movieplayer.it

Su Twitter c'è stato un piccolo scambio d'identità tra, star vincitrice di un Premio Oscar, e la giovaneBailey , che sarà presto protagonista de La Sirenetta versione live - action. Ecco la reazione all'equivoco della star di Catwoman. ...X - Men: Conflitto finale , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, avventura, fantasy del 2006 di Brett Ratner, con Patrick Stewart, Hugh Jackman,, Famke Janssen, Ian ...Halle Berry ha risposto a un fan che l'ha erroneamente taggata in un tweet, scambiandola però per la giovane Halle Bailey, protagonista de La Sirenetta live-action. Su Twitter c'è stato un piccolo sca ...L'interprete di Catwoman ha parlato del costume del suo personaggio e dei suoi artigli: ecco tutte le soluzioni trovate in The Batman!