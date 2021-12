“Hai fatto male i conti”. Alex Belli, clamoroso colpo di scena al GF Vip: Soleil Sorge smascherata (Di martedì 28 dicembre 2021) Volano gli stracci tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore, in collegamento ieri dalla sua casa di Milano, non le ha mandate a dire suscitando però la risposta dell’italo american. Per Alex non sono giorni facili. Solo qualche giorno fa la sua ex fidanzata Mila Suarez ha sparato a zero contro di lui in una lettera inviata a Delia Duran. “È dipendente dalla popolarità, dalla voglia di successo. Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran”. Scrive Mila, che poi aggiunge: “Alex Belli si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Volano gli stracci tra. L’attore, in collegamento ieri dalla sua casa di Milano, non le ha mandate a dire suscitando però la risposta dell’italo american. Pernon sono giorni facili. Solo qualche giorno fa la sua ex fidanzata Mila Suarez ha sparato a zero contro di lui in una lettera inviata a Delia Duran. “È dipendente dalla popolarità, dalla voglia di successo. Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran”. Scrive Mila, che poi aggiunge: “si è accorto cheaveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraversolui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una ...

