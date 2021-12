“Ha tenuto in braccio Archie, lo adorava”: il dolce ricordo di Harry e Meghan (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche il principe Harry e Meghan Markle hanno voluto rendere omaggio all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, simbolo della lotta all’apartheid, venuto a mancare all’età di 90 anni. Il duca e la duchessa del Sussex lo hanno ricordato come “un’icona amata in tutto il mondo”. Come noto, l’arcivescovo Tutu ha vinto il premio Nobel per la pace per la sua opera di riconciliazione nel Paese sudafricano dopo la fine dell’apartheid, il brutale sistema di oppressione contro la popolazione nera. LEGGI ANCHE => Addio a Desmond Tutu: muore a 90 anni l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid Harry e Meghan, che hanno incontrato l’attivista nel 2019 durante una visita in Sudafrica (assieme a sua figlia Thandeka Tutu-Gxashe), hanno rilasciato una dichiarazione dopo il decesso dell’icona. “L’arcivescovo Tutu ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Anche il principeMarkle hanno voluto rendere omaggio all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, simbolo della lotta all’apartheid, venuto a mancare all’età di 90 anni. Il duca e la duchessa del Sussex lo hanno ricordato come “un’icona amata in tutto il mondo”. Come noto, l’arcivescovo Tutu ha vinto il premio Nobel per la pace per la sua opera di riconciliazione nel Paese sudafricano dopo la fine dell’apartheid, il brutale sistema di oppressione contro la popolazione nera. LEGGI ANCHE => Addio a Desmond Tutu: muore a 90 anni l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid, che hanno incontrato l’attivista nel 2019 durante una visita in Sudafrica (assieme a sua figlia Thandeka Tutu-Gxashe), hanno rilasciato una dichiarazione dopo il decesso dell’icona. “L’arcivescovo Tutu ...

Il ricordo del premio Nobel Desmond Tutu nelle parole della royal family 'Solo due anni fa ha tenuto in braccio nostro figlio, Archie, mentre eravamo in Sudafrica " hanno ricordato Harry e Meghan ". Le sue risate contagiose risuonavano attraverso la stanza, rilassando ...

"Ha tenuto in braccio Archie, lo adorava": il dolce ricordo di Harry e Meghan Periodico Italiano Un Natale con la pena di morte, stop alla moratoria in Giappone Dopo una moratoria di fatto di tre anni, che lasciava ben sperare, il Giappone ha eseguito nei giorni scorsi tre condanne a morte, riprendendo la macabra tradizione di effettuarle in segreto, dandone.

