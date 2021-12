Ha il Covid, ma il tampone rapido non basta (Di martedì 28 dicembre 2021) E allora? Volete per favore spiegarci perché il consiglio dell'operatore è di provare a prenotare il tampone collegandosi al sito https:prenotatampone.sanita.toscana.it intorno alle 2 di notte? Per ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 dicembre 2021) E allora? Volete per favore spiegarci perché il consiglio dell'operatore è di provare a prenotare ilcollegandosi al sito https:prenota.sanita.toscana.it intorno alle 2 di notte? Per ...

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - borghi_claudio : Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green… - sscnapoli : ?? Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciato… - LBoschetti : RT @borghi_claudio: Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green pass… - SamGibili1 : RT @borghi_claudio: Si certo, così uno fa il covid asintomatico, non lo registra con il tampone e quindi non risulta guarito. Il green pass… -