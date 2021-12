Guidonia | deposito clandestino di “botti” in pieno centro | trovata una tonnellata di materiale nel garage

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 dicembre 2021), Setteville. Ammonta a circa unail peso delesplodente illegale sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a Setteville alle porte della Capitale. Scandagliando il mercato illegale dei “” in vista delle festività di fine anno, le Fiamme Gialle del Gruppo diMontecelio hanno individuato, a Setteville, undi “” che, essendo ubicato in una palazzina delabitato, avrebbe potuto mettere in pericolo l’incolumità degli abitanti degli edifici circostanti. Il titolare del magazzino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tivoli per l’ipotesi di reato di detenzione diesplodente in assenza della prescritta ...