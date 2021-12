Guerre tra coniugi e separazioni tormentate, addio: arriva il progetto Divorzio Dolce (Di martedì 28 dicembre 2021) Mettere la parola “fine” a un matrimonio è una delle scelte più sofferte da prendere per una coppia. Alcune volte i due coniugi decidono di comune accordo di separarsi, trovando fin da subito, nel pieno rispetto reciproco, la strada da intraprendere. Altre volte – purtroppo molto spesso – la separazione è frutto di un risentimento che dura da anni, una ferita che sembra non rimarginarsi, una guerra senza alcuna soluzione, se non anni di litigi e udienze in tribunale. In quest’ultimo caso, la separazione legale e il conseguente Divorzio si trasformano in un percorso a ostacoli molto oneroso, non solo dal punto di vista economico, ma anche psichico. Nessuno vorrebbe una fine così disastrosa e sofferta, soprattutto quando ci sono anche dei figli da gestire e accudire. Purtroppo, spesso ci si trova in un vortice controproducente per tutti. Fortunatamente è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Mettere la parola “fine” a un matrimonio è una delle scelte più sofferte da prendere per una coppia. Alcune volte i duedecidono di comune accordo di separarsi, trovando fin da subito, nel pieno rispetto reciproco, la strada da intraprendere. Altre volte – purtroppo molto spesso – la separazione è frutto di un risentimento che dura da anni, una ferita che sembra non rimarginarsi, una guerra senza alcuna soluzione, se non anni di litigi e udienze in tribunale. In quest’ultimo caso, la separazione legale e il conseguentesi trasformano in un percorso a ostacoli molto oneroso, non solo dal punto di vista economico, ma anche psichico. Nessuno vorrebbe una fine così disastrosa e sofferta, soprattutto quando ci sono anche dei figli da gestire e accudire. Purtroppo, spesso ci si trova in un vortice controproducente per tutti. Fortunatamente è ...

