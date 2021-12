Gualtieri: Roma Metropolitane ha funzione strategica, sì a piano rilancio (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Nessuna liquidazione per Roma Metropolitane, né fusione con altre società capitoline. Ma un piano di rilancio. Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in Consiglio comunale, collegato oggi da remoto per l’approvazione della delibera di revisione di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate di Roma Capitale, dirette e indirette: “Riteniamo che per Roma Metropolitane debba essere valutato un piano di risanamento e non riteniamo procedere con una fusione con Roma Servizi per la Mobilità in virtù della evidente diversità della missione delle due società”, ha spiegato Gualtieri. Secondo il sindaco infatti “Roma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021)– Nessuna liquidazione per, né fusione con altre società capitoline. Ma undi. Lo ha annunciato il sindaco di, Roberto, intervenuto in Consiglio comunale, collegato oggi da remoto per l’approvazione della delibera di revisione di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate diCapitale, dirette e indirette: “Riteniamo che perdebba essere valutato undi risanamento e non riteniamo procedere con una fusione conServizi per la Mobilità in virtù della evidente diversità della missione delle due società”, ha spiegato. Secondo il sindaco infatti “...

