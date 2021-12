Gualtieri: pulizia straordinaria no promessa ma impegno (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Non è stata una promessa ma un impegno. Roma è più pulita, certamente va consolidato questo impegno, va continuata la pulizia. Noi vogliamo arrivare ad un cambiamento profondo della pulizia e del trattamento circolare dei rifiuti.” “In questi scarsi due mesi, il nostro impegno ha prodotto risultati tangibili ma noi vogliamo il dialogo con i cittadini e abbiamo la consapevolezza che il lavoro da fare è enorme”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rispondendo in conferenza stampa sul piano straordinario di pulizia della città, in corso in Campidoglio. “E vogliamo le segnalazioni dì criticità dai cittadini perché sappiamo che questo passaggio è necessario, siamo incoraggiati che in meno di sessanta giorni abbiamo visto questi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Non è stata unama un. Roma è più pulita, certamente va consolidato questo, va continuata la. Noi vogliamo arrivare ad un cambiamento profondo dellae del trattamento circolare dei rifiuti.” “In questi scarsi due mesi, il nostroha prodotto risultati tangibili ma noi vogliamo il dialogo con i cittadini e abbiamo la consapevolezza che il lavoro da fare è enorme”. Lo afferma il sindaco di Roma, Roberto, rispondendo in conferenza stampa sul piano straordinario didella città, in corso in Campidoglio. “E vogliamo le segnalazioni dì criticità dai cittadini perché sappiamo che questo passaggio è necessario, siamo incoraggiati che in meno di sessanta giorni abbiamo visto questi ...

Advertising

gualtierieurope : ?? IN DIRETTA Dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio, conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prosp… - fattoquotidiano : Rifiuti Roma, Gualtieri prometteva la “pulizia entro Natale”: l’immondizia è sparita solo dal centro, in periferia… - carlattian : RT @gualtierieurope: ?? IN DIRETTA Dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio, conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospett… - Dimsuonosoft : RT @gualtierieurope: ?? IN DIRETTA Dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio, conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospett… - ve10ve : RT @gualtierieurope: ?? IN DIRETTA Dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio, conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospett… -