Guai in difesa | il Milan piomba su un obiettivo del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilvuole alimentare i sogni scudetto con un colpo sul mercato. In particolare, i rossoneri starebbero cercando un difensore, vista anche la mancanza di Kjaer per infortunio, con il rientro previsto forse a stagione quasi conclusa. I primi obiettivi nella testa delsono senz’altro il giovane e granitico Sven Botman del Lille, ma nelle ultime ore è stato svelato il nome di Abdou Diallo, ex Borussia Dortmund oggi al PSG. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, entrambi gli affari rischiano di essere troppo onerosi per le casse del. Ecco perché i rossoneri potrebbero anche puntare su un calciatore solido ma a basso costo come Adam Szalai, difensore ungherese del Fenerbahce,di mercato anche del, che dovrà badare alle stesse priorità del ...