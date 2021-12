Gruppo Hyundai - Stop allo sviluppo di nuovi motori endotermici

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcompie un altro passo nel suo percorso verso l'addio allezzazioni endotermiche. Senza alcun preavviso, il costruttore coreano ha deciso di fermare i programmi didi propulsori a combustione interna e di chiudere tutte le attività collegate all'interno del polo di Ricerca &di Namyang, un quartiere della città coreana di Hwaseong. Ilha motivato la sua scelta con la decisione strategica di porre fine al lancio dimodelli ad alimentazione tradizionale. La riorganizzazione. Di conseguenza, i coreani hanno chiuso completamente il "centro per loe concentrato tutte le attività collegate su programmi legati all'elettrificazione: per esempio, il Powertrain Team è ...

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Hyundai

...: maxi - ricambio al vertice per accelerare su auto futuro Perché il crollo di diesel e ... entro il 2030 usciranno dalle fabbriche deltrenta modelli elettrici per 3,5 milioni di pezzi, ......La decisione del costruttore coreano è legata alla scelta di non lanciare più nuovi modelli con propulsori tradizionali ...A bordo di Hyundai Ioniq 5 ci si sente come in una concept car da salone di lusso. Il design è raffinato, un po' minimalista e sicuramente curato.