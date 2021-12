Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sostituita da un’altra Vip: svelato il nome (Di martedì 28 dicembre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad episodi davvero improponibili, in diretta il conduttore e l’opinionista si sono scontrati davanti a tutta Italia mettendo in atto una furiosa scenata. Alfonso Signorini ha utilizzato delle forti parole rivolgendosi contro l’opinionista e la donna non si è di certo trattenuta. Ha infatti prontamente risposto mantenendo testa alle critiche, abbandonando poi direttamente lo studio lasciando il conduttore in una situazione del tutto spiacevole. Molti sono i giudizi che persino i Vip hanno espresso nei loro confronti. Il pubblico si è suddiviso in due diverse schiere, chi difende a spada tratta il conduttore televisivo e chi invece pensa che il suo comportamento è stato completamente irrispettoso nei confronti della donna. Sonia, non ha mai ottenuto un ruolo così importante in un reality, questa era infatti la sua prima ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 dicembre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad episodi davvero improponibili, in diretta il conduttore e l’opinionista si sono scontrati davanti a tutta Italia mettendo in atto una furiosa scenata. Alfonso Signorini ha utilizzato delle forti parole rivolgendosi contro l’opinionista e la donna non si è di certo trattenuta. Ha infatti prontamente risposto mantenendo testa alle critiche, abbandonando poi direttamente lo studio lasciando il conduttore in una situazione del tutto spiacevole. Molti sono i giudizi che persino i Vip hanno espresso nei loro confronti. Il pubblico si è suddiviso in due diverse schiere, chi difende a spada tratta il conduttore televisivo e chi invece pensa che il suo comportamento è stato completamente irrispettoso nei confronti della donna., non ha mai ottenuto un ruolo così importante in un reality, questa era infatti la sua prima ...

