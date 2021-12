Grande Fratello Vip, Kabir Bedi entra nella Casa ma Giucas Casella non lo riconosce: “Chi sei? Abbiamo avuto una storia di letto? Non ricordo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 27 dicembre, Alfonso Signorini ha rivelato che un nuovo concorrente entrerà presto nella Casa. Si tratta di Kabir Bedi, celebre per aver prestato il proprio volto al personaggio di Sandokan. L’attore sta svolgendo la quarantena preventiva prima di poter varcare la porta rossa lunedì 3 gennaio 2022. “Durante questa quarantena mi sto allenando per entrare al meglio nella Casa della Grande Fratello Vip”, ha spiegato lui. Al momento gli altri concorrenti non sono stati messi al corrente del nuovo ingresso. Solo Giucas Casella e Katia Ricciarelli ne sono a conoscenza. Il conduttore, infatti, ha chiamato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 27 dicembre, Alfonso Signorini ha rivelato che un nuovo concorrente entrerà presto. Si tratta di, celebre per aver prestato il proprio volto al personaggio di Sandokan. L’attore sta svolgendo la quarantena preventiva prima di poter varcare la porta rossa lunedì 3 gennaio 2022. “Durante questa quarantena mi sto allenando perre al megliodellaVip”, ha spiegato lui. Al momento gli altri concorrenti non sono stati messi al corrente del nuovo ingresso. Soloe Katia Ricciarelli ne sono a conoscenza. Il conduttore, infatti, ha chiamato in ...

