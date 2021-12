Grande Fratello Vip: Delia Duran nuova concorrente (Di martedì 28 dicembre 2021) La modella venezuelana, moglie di Alex Belli, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 3 gennaio 2022. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 dicembre 2021) La modella venezuelana, moglie di Alex Belli, farà il suo ingresso nella Casa delVip nella puntata del 3 gennaio 2022.

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - imicnar : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello - __giadaa_ : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello - redcoldflower : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello -