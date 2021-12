Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera? Ecco il nome dell’eliminato (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e Valeria Marini/Giacomo Urtis. A seguire il nome del concorrente eliminato e le nuove nomination. Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip? Il dodicesimo concorrente eliminato della puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip 6 è Biagio D’Anelli. L’opinionista di Mattino 5 ha raccolto soltanto il 20% delle preferenze del pubblico, contro il 38% del concorrente unico Valeria/Giacomo e il 42% di Miriana. Si separa così la coppia appena nata tra le mura della casa del Grande Fratello, non senza qualche ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Chi ènella puntata didelVip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e Valeria Marini/Giacomo Urtis. A seguire ildel concorrente eliminato e le nuove nomination. Chi èdalVip? Il dodicesimo concorrente eliminato della puntata del 27 dicembre delVip 6 è Biagio D’Anelli. L’opinionista di Mattino 5 ha raccolto soltanto il 20% delle preferenze del pubblico, contro il 38% del concorrente unico Valeria/Giacomo e il 42% di Miriana. Si separa così la coppia appena nata tra le mura della casa del, non senza qualche ...

