Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli eliminato. Adriana Volpe all’attacco sul flirt con Miriana Trevisan: “La sua fidanzata? Non esiste. Ho controllato” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 continua ad intrattenere il Grande pubblico di Canale 5 (anche con un buon riscontro in termini di Auditel). Durante la puntata andata in onda ieri 27 dicembre, uno tra Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis (giocano come unico concorrente) ha dovuto abbandonare la Casa. La tensione è palpabile, dal momento che tra i primi due è nato un flirt: “Lo dico, mi piace Miriana. Mi sto innamorando di lei”, ha affermato l’opinionista di Barbara D’Urso. Poco dopo, il verdetto finale: D’Anelli è eliminato dal gioco. Alfonso Signorini lo ha aspettato in studio: “Facciamolo entrare. Ecco Biagio, questo applauso è per te”, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) IlVip 6 continua ad intrattenere ilpubblico di Canale 5 (anche con un buon riscontro in termini di Auditel). Durante la puntata andata in onda ieri 27 dicembre, uno trae la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis (giocano come unico concorrente) ha dovuto abbandonare la Casa. La tensione è palpabile, dal momento che tra i primi due è nato un: “Lo dico, mi piace. Mi sto innamorando di lei”, ha affermato l’opinionista di Barbara D’Urso. Poco dopo, il verdetto finale:dal gioco. Alfonso Signorini lo ha aspettato in studio: “Facciamolo entrare. Ecco, questo applauso è per te”, ha detto il ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Maria67509026 : RT @robviperr: Nessuno ha parlato abbastanza del fatto che Manila la prima cosa che ha detto di federica quando hanno litigato è stata 'non… - robviperr : Nessuno ha parlato abbastanza del fatto che Manila la prima cosa che ha detto di federica quando hanno litigato è s… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli eliminato. Adriana Volpe all’attacco sul flirt con Miriana Trevisan: “La sua f… -