Grande Fratello VIP 6: Sonia Bruganelli lascia il posto d'opinionista per il veglione di Capodanno, l'annuncio (Di martedì 28 dicembre 2021) Da alcune settimane si vocifera che Sonia Bruganelli non sia poi così tanto interessata a restare fra le opinioniste di Grande Fratello VIP 6 e probabilmente, quello che stiamo per raccontarvi in questo articolo, altro non è che un piccolo indizio sul suo possibile allontanamento definitivo dal reality show di Canale Cinque. Che cosa è successo stavolta? Stavolta è successo che a fine della puntata del 27 dicembre 2021 di Grande Fratello VIP 6, Alfonso Signorini si è preso un minuto di tempo durante i titoli di coda per fare un insolito annuncio al suo pubblico: nella prossima puntata – quella del 3 gennaio 2022 – Sonia Bruganelli non sarà presente in studio. E il suo posto di opinionista verrà occupato da qualcun altro…

