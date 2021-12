"Grande Fratello Vip 6", Miriana Trevisan parla di Biagio D'Anelli: "Ci siamo baciati e amati" (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l'eliminazione di Biagio D'Anelli nella Casa del ' Grande Fratello Vip 6 ' Miriana Trevisan è disperata e cerca conforto tra gli inquilini. Per la showgirl è stato un duro colpo, proprio quando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l'eliminazione diD'nella Casa del 'Vip 6 'è disperata e cerca conforto tra gli inquilini. Per la showgirl è stato un duro colpo, proprio quando ...

