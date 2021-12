“Grande Fratello Vip 6”, Miriana Trevisan parla di Biagio D’Anelli: “Ci siamo baciati e amati” (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli nella Casa del “Grande Fratello Vip 6” Miriana Trevisan è disperata e cerca conforto tra gli inquilini. Per la showgirl è stato un duro colpo, proprio quando il loro rapporto era giunto ad un punto di svolta ha dovuto salutare l’opinionista e rimandare la loro conoscenza. I due stavano costruendo un vero rapporto: “Ci siamo baciati, amati… ci eravamo dichiarati”. “Il bacio che si siamo scambiati sotto le coperte era di una profondità ed intensità che andava oltre il semplice contatto fisico -prosegue Miriana parlando con Manuel – Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provo da tanti anni”. Manuel Bortuzzo così le consiglia di prendersi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo l’eliminazione dinella Casa del “Vip 6”è disperata e cerca conforto tra gli inquilini. Per la showgirl è stato un duro colpo, proprio quando il loro rapporto era giunto ad un punto di svolta ha dovuto salutare l’opinionista e rimandare la loro conoscenza. I due stavano costruendo un vero rapporto: “Ci… ci eravamo dichiarati”. “Il bacio che siscambiati sotto le coperte era di una profondità ed intensità che andava oltre il semplice contatto fisico -proseguendo con Manuel – Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provo da tanti anni”. Manuel Bortuzzo così le consiglia di prendersi ...

