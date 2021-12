Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro piange dopo l’attacco di Clarissa Selassié: “è una sconfitta personale” (Di martedì 28 dicembre 2021) Lo scontro al Grande Fratello Vip 6 con Clarissa Selassié ha turbato Manila Nazzaro: l'ex Miss Italia l'ha considerato una sconfitta personale. Manila Nazzaro e Clarissa Selassié hanno avuto un duro scontro durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 del 27 dicembre 2021: l'ex Miss Italia ha considerato una sconfitta personale la dura critica mossagli dalla principessa su Instagram. In questi 3 mesi di Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro è diventata il punto di riferimento delle pulizie nella casa, è lei che gestisce anche i relativi turni dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Lo scontro alVip 6 conha turbato: l'ex Miss Italia l'ha considerato unahanno avuto un duro scontro durante la puntata delVip 6 del 27 dicembre 2021: l'ex Miss Italia ha considerato unala dura critica mossagli dalla principessa su Instagram. In questi 3 mesi diVip 6è diventata il punto di riferimento delle pulizie nella casa, è lei che gestisce anche i relativi turni dei ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - giuliodjsun : RT @riccardopietri: Qui tra poco per schivare il Covid dovrò richiedere se mi ospitano nella casa del grande fratello - nianlovers1 : @Thomas20000000 In verità è andata diversamente, ma che grande fratello guardi? ?? - persona_kth : Ogni volta che vedo il grande fratello in tendenza mi muore un neurone -