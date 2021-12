Grande Fratello Vip 6 | l’opinione di Chia sulla trentesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 dicembre 2021) Io comunque non riesco a capacitarmi di come in quella Casa abbiano un pezzo da 90 (…) come Barù e finiscano col litigarsi Alessandro Basciano, eh. Cioè, Alessandro Basciano. Giuro, per me è FOLLIA. Ma follia vera. Per carità, sarò strana io, ma contendersi quel bambolotto plastificato (che “non sono entrato qua per fidanzarmi” e LETTERALMENTE ci stava provando anche con i pouf del salotto prima che Sophie Codegoni – tra un “se tu mi dici che ti piace io manco lo saluto, figurati!” e un “non sto facendo nulla con Alessandro, se ci fosse qualcosa te l’avrei detto!” – gli desse ufficialmente il via in magazzino) quando hanno tra le mani il pezzo di manzo più CLAMOROSO che abbia mai varcato la porta rossa in 22 edizioni dovrebbe essere considerato illegale in almeno ventordici Stati. Ma non scherziamo, su. Si parla tanto di maschi alpha, e per lo più ad minm. Io se ...