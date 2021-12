Grande Fratello Vip 6, giorno 106: commenti al live (Di martedì 28 dicembre 2021) giorno 106 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 28 dicembre 2021)106 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - allegrimarco9 : RT @lo_stasi: Il modo in cui senza alcun dubbio questa donna sia la migliore opinionista passata dal Grande fratello. @SBruganelli lucida,s… - leragazzestanno : Fossi in Katia mi chiederei,oltre a come fa Manuel a stare con Lulù,anche come mai Lulù sia la preferita del pubbli… - infoitcultura : Biagio D’Anelli eliminato al Grande Fratello Vip: l’ultimo bacio con Miriana Trevisan prima di uscire -