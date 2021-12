Grande Fratello, la bella notizia dopo il tumore: “Mi sto godendo il Natale” – FOTO (Di martedì 28 dicembre 2021) Ex gieffina si gode il Natale dopo il tumore: con il lungo post pubblicato su Instagram ha commosso tutti i suoi fan dopo il difficilissimo anno trascorso a causa di un tumore al seno, ex concorrente del Grande Fratello 4 ha deciso di godersi il Natale: parliamo di Carolina Marconi. La showgirl venezuelana naturalizzata italiana L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ex gieffina si gode ilil: con il lungo post pubblicato su Instagram ha commosso tutti i suoi fanil difficilissimo anno trascorso a causa di unal seno, ex concorrente del4 ha deciso di godersi il: parliamo di Carolina Marconi. La showgirl venezuelana naturalizzata italiana L'articolo proviene da Inews.it.

