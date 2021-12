Globe Soccer Awards, Lega Serie A premiata per l’utilizzo della sala Var (Di martedì 28 dicembre 2021) La Lega Serie A ha ricevuto un premio per l’innovazione al Globe Soccer Awards 2021. In particolare, il riconoscimento a Dubai è arrivato per la creazione e l’utilizzo di una sala Var centralizzata situata a Lissone, che ha reso più semplice la logistica Legata alle designazioni di Var e arbitri. A comunicarlo è la stessa governance del calcio italiano con un tweet pubblicato sull’account ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) LaA ha ricevuto un premio per l’innovazione al2021. In particolare, il riconoscimento a Dubai è arrivato per la creazione edi unaVar centralizzata situata a Lissone, che ha reso più semplice la logisticata alle designazioni di Var e arbitri. A comunicarlo è la stessa governance del calcio italiano con un tweet pubblicato sull’account ufficiale. SportFace.

Advertising

robymancio : An amazing team that has earned the @Globe_Soccer awards! Un gruppo fantastico che ha meritato i riconoscimenti d… - Eurosport_IT : I Globe Soccer Awards 2021 si tingono di azzurro ?????? Italia, Mancini, Bonucci, Donnarumma poi Pastorello e la Ser… - forumJuventus : #GlobeSoccerAwards2021 - Bonucci premiato difensore dell'anno: 'Dedica ai miei compagni e allenatori. Con la Juve G… - CervatoEmanuela : RT @robymancio: An amazing team that has earned the @Globe_Soccer awards! Un gruppo fantastico che ha meritato i riconoscimenti del Globe… - JuveMathieu : @robymancio @Globe_Soccer Andiamo ! ?? -