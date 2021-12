Gli USA sostengono il primo ministro somalo (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo che il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, ha annunciato di aver sospeso i poteri del primo ministro Mohamed Hussein Roble, gli USA hanno affermato che sostegno il primo ministro. Gli USA hanno sottolineato che sostengono gli sforzi del premier Roble per elezioni rapide e credibili. Cosa sta succedendo in Somalia? Da diversi giorni Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo che il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, ha annunciato di aver sospeso i poteri delMohamed Hussein Roble, gli USA hanno affermato che sostegno il. Gli USA hanno sottolineato chegli sforzi del premier Roble per elezioni rapide e credibili. Cosa sta succedendo in Somalia? Da diversi giorni

Advertising

MediasetTgcom24 : Gli Usa inviano navi cisterna con gas all'Ue: prezzo crolla del 20% #prezzogas - Agenzia_Ansa : In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un l… - Billa42_ : Gli USA sostengono il primo ministro somalo - Vince08440165 : RT @CGzibordi: qui è spiegato perchè ci sono tanti ricoveri Covid in ospedale, perchè non li vogliono curare subito a casa e perchè tanti c… - VeritaBocca : @MarcoLioi2 @Adnkronos Non è importante quanto paga, è importante che paghi per un qualcosa di imposto. Comunque a… -