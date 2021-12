Gli Usa riducono la quarantena a 5 giorni per i positivi asintomatici (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l’isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. “Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi”, afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5l’isolamento per coloro che sonoal Covid e. “Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei dueprima dei sintomi e nei 2-3successivi”, afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinquedi isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.

