Gli auguri di Natale di Giorgia Soleri con peli in vista scatenano la polemica social (Di martedì 28 dicembre 2021) Un post social per "stanare" i parenti bigotti ed ecco invece uscire i follower polemici. E' stato un Natale di discussioni su Instagram quello di Giorgia Soleri, l'influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin. Colpa di una foto in cui ha mostrato di non rasarsi i peli delle ascelle. Accusata di voler essere "originale" a tutti i costi ha risposto in maniera netta: "Ce li ho in tutte le parti del corpo, l'unico punto in cui ancora me li faccio è in mezzo alle sopracciglia". Un cappellino natalizio e le braccia larghe a mostrare le ascelle in versione "nature", con il messaggio: "Per non farsi mancare argomenti di discussione con i parenti bigotti". In realtà ad aggredirla sono stati diverse follower tirando in ballo questioni di estetica, di igiene, provocazione gratuita. Scatenando nei commenti una discussione.

