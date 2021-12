Gli anziani e i malati sono stati lasciati soli (Di martedì 28 dicembre 2021) Le grandi difficoltà manifestate dal servizio pubblico di assistenza agli anziani nell’affrontare la pandemia non sono un evento anomalo, bensì una manifestazione estrema delle criticità che quotidianamente lo affliggono Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) Le grandi difficoltà manifestate dal servizio pubblico di assistenza aglinell’affrontare la pandemia nonun evento anomalo, bensì una manifestazione estrema delle criticità che quotidianamente lo affliggono

Advertising

CottarelliCPI : Dal primo gennaio il tetto sul contante scende a 1000 euro. Ora ci saranno quelli che dicono che gli anziani non po… - stanzaselvaggia : Io vorrei sempre ricordare che la maggior parte dei no-vax non nega l’esistenza del virus ma afferma che “tanto col… - antoniospadaro : A partire dal #25dicembre, NATALE, su @Netflix in tutto il mondo le 4 puntate della serie con #PapaFrancesco. Lo in… - mendexlove : RT @alesidisattiva: Appena letto che in Canada hanno unito alcune case di riposo e orfanotrofi creando strutture uniche: gli anziani hanno… - Mario06787616 : @DunBo71 @DiegoFusaro No, gli anziani età media 80 anni con patologie sono i pochi che ci vanno , il restante 80% s… -