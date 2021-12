Gli agenti rispondono al decalogo della Fiorentina (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella giornata di ieri la Fiorentina ha inviato ai vertici di FIFA e UEF un elenco con dieci punti da perseguire per un calcio più sostenibile, arginando – tra le altre cose – il potere degli agenti sportivi. Dal limite del 5% per le commissioni alla trasparenza totale dei compensi agli agenti, sono diverse e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 dicembre 2021) Nella giornata di ieri laha inviato ai vertici di FIFA e UEF un elenco con dieci punti da perseguire per un calcio più sostenibile, arginando – tra le altre cose – il potere deglisportivi. Dal limite del 5% per le commissioni alla trasparenza totale dei compensi agli, sono diverse e L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Imbecille in centro a Torino cerca di colpire gli agenti col coltello, si denuda, minaccia i passanti e lancia sass… - romeoagresti : Previsto un nuovo contatto in settimana tra la #Juventus e gli agenti di #Ramsey: parti al lavoro per trovare una c… - fattoquotidiano : Pescara, mamma e figlia di tre anni bussano in Questura a Natale: “Non mangiamo da due giorni”. Gli agenti danno lo… - corradone91 : Dal Brasile (via @brunoandrd) - Primi contratti tra gli agenti di #JorgeJesus e l'#AtleticoMineiro. Per il momento… - DanicWasTaken : RT @lucabattanta: @MarcoPizzutello @Adnkronos Vedo che stanno mandando gli agenti provocatori come il suo account, qualche capo troll di q… -