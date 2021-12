(Di martedì 28 dicembre 2021) Il 2021 è stato perDeun anno prolifico. L’abbiamo vista nei panni di interprete grazie alla commedia Genitori Vs. Influencer diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Fabio Volo. Al contempo, si è cimentata per la seconda volta – dopo Giortì, al fianco di Gemma Galgani – in veste di conduttrice. L’influencer di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis a rischio? “Love Island” potrebbe essere cancellato: ecco perché - #Giulia #Lellis #rischio? #“Lo… - VelvetMagIta : Giulia De Lellis a rischio? #LoveIsland potrebbe essere cancellato: ecco perché #VelvetMag #Velvet - kiiaraf2 : Genitori vs Influencer è carino dai non mi aspettavo che giulia de lellis potesse fare cose belle - CheDonnait : Giulia, adottami #giuliadelellis #gdl - ParliamoDiNews : Giulia De Lellis, brutte notizie: a rischio il suo programma tv #giulia #lellis #brutte #notizie #rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Il 2021 è stato perDeun anno prolifico. L'abbiamo vista nei panni di interprete grazie alla commedia Genitori Vs. Influencer diretta da Michela Andreozzi e interpretata da Fabio Volo . Al contempo, si è ...Love Island Italia , il primo reality show interattivo mai trasmesso nel Bel Paese, potrebbe non avere mai una seconda edizione .Desi è smarcata abilmente dalle critiche per la sua conduzione, i protagonisti del programma hanno regalato momenti indimenticabili agli spettatori, eppure lo share non è stato clemente.Giulia De Lellis perde Love Island? Sembrerebbe che Discovery non vorrebbe rinnovare la seconda stagione del reality di Giulia De Lellis, come mai? Cosa ...Love Island Italia, Giulia De Lellis a rischio: il motivo Love Island Italia potrebbe non rivedere la luce dopo la stagione di debutto con Giulia De ...