Giugliano | situazione fuori controllo | traffico paralizzato per code al centro tamponi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Peggiora di giorno in giorno il binomio. Anche oggidi decine e decine di auto stanno intasando ilcittà creando enormi disagi alla viabilità. Aumentano di giorno in giorno le persone che si recano al drivedel San Giuliano e l’incrocio dell’ospedale è ormai impraticabile. Ieri ancora sino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Da alcuni giorni il presidio ospedaliero "San Giuliano" die l'Ospedale santa Maria delle ...continuo contatto con il direttore della Asl Napoli 2 per cercare di fare fronte a una...Adesso lasi è omologata. Abbiamo cominciato a registrare i primi casi Omicron nel Cilento, come l'anno scorso. Poi qualcuno aha avuto la bella idea di portare gli alunni in ...“Sono stata costretta all’isolamento durante le feste di Natale a causa delle lunghe attese per l’esito dei tamponi. Lontana da mio marito e dai miei figli per poi risultare negativa. E’ assurdo quel ...Giugliano. Zona dell'ospedale bloccata dal traffico per i tamponi, scoppia la polemica. Il sindaco scrive all'Asl Napoli 2 Nord ...