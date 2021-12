Giucas contro Biagio: “Miriana è l’unica che ci ha creduto!”, il rimprovero al GF Vip – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) Giucas Casella conferma la sua antipatia nei confronti di Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, una volta uscito, ha svelato importanti retroscena ma il paragnosta non si è lasciato convince. Giucas contro Biagio: “Miriana è l’unica che ci ha creduto!” È tutta una sceneggiatura sbagliatissima. – ha svelato Casella confidandosi con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 dicembre 2021)Casella conferma la sua antipatia nei confronti diD’Anelli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip.Trevisan, una volta uscito, ha svelato importanti retroscena ma il paragnosta non si è lasciato convince.: “che ci ha” È tutta una sceneggiatura sbagliatissima. – ha svelato Casella confidandosi con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Maurizi72349250 : @Maty9722 Ho le palle a dire che Katia Ricciarelli razzista contro Napoli e ragazze nere fai shifo come vecchia nn… - blogtivvu : Giucas contro Biagio: “Miriana è l’unica che ci ha creduto!”, il rimprovero al GF Vip – VIDEO - alicejuvelove : Mi spezza giucas che non ha mai aperto bocca su nessuna dinamica e adesso con biagio continua a dargli contro...??… - rcannuli : #gfvip Diciamo la verità in casa tutti e dico tutti hanno paura di esporsi contro Katia iniziando da Miriana ke spa… - ironia_gfvip : Ad Eva piaceva molto Nicola! Le persone sane che badano al valore dei sentimenti non ti hanno creduta Miriana, anch… -