Giucas Casella | lo fa in diretta tv | rimangono tutti impietriti -VIDEO

(Di martedì 28 dicembre 2021), succede proprio intv: l’illusionista e personaggio televisivo continua ad essere protagonista al Grande Fratello. Poco prima delle festività natalizie, il Grande Fratello Vip ha dovuto rinunciare a diversi volti illustri del reality show, come ad esempio Francesca Cipriani e soprattutto Aldo Montano, che hanno deciso di abbandonare e non accettare il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Chi casa sempre in piedi è il buon(VOTO 6,5) ormai lo zio d'Italia, mentre Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (VOTO 7,5 a entrambi) fanno storia a sé senza interessarsi troppo agli ...... il cast completo Alessandro Basciano Barù Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Carmen Russo Davide Silvestri Eva Grimaldi Federica Calemme Gianmaria AntinolfiJessica Hailé Selassié Katia ...Già a Eva Grimaldi aveva definito il suo comportamento «tutta una sceneggiatura sbagliatissima» Le parole di Giucas Casella contro Biagio D'Anelli. «Lui è entrato qua e, come una farfalla, si è girato ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Io ti amo!”: Giucas Casella fa una folle dichiarazione d’amore, nuova coppia in casa? Dopo la puntata di ieri sera, Giucas Casella ha rivelato alcuni retroscena riguar ...